Ciclismo, dove vedere Musterland Giro

Ecco dove vedere Sparkassen Musterland Giro 2022 in diretta TV e streaming. La semiclassica tedesca per velocisti arriva quest’anno alla sua diciassettesima edizione, che purtroppo però non vedrà al via l’ultimo vincitore Mark Cavendish. L’inglese infatti non fa parte della spedizione QuickStep per questa gara e si concentrerà invece sulle gare in nord Europa. Non mancheranno però velocisti di assoluto valore che si contenderanno al termine della corsa la vittoria. Il percorso misura 206 chilometri con partenza da Telgte e arrivo a Munster. Un profilo completamente piatto se non per quattro semplici cotes da affrontare nella prima metà di corsa e che non rappresentano assolutamente una difficoltà per i ciclisti in gara. Groenewegen, Bennett, Ackerman, Ewan, Kooij e Jakobsen rappresentano una startlist di grandissimo spessore e quasi il meglio della velocità su strada in questo momento.

Ecco dove vedere Sparkassen Musterland Giro 2022: il top della velocità mondiale

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta dello Sparkassen Musterland Giro 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 13:45, con arrivo previsto per le ore 17:30.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN

In contemporanea si stanno correndo in Italia le classiche del Trittico Lombardo: Agostoni, Bernocchi e Tre Valli Varesine, grandissimo spettacolo atteso sulle strade del nord Italia.