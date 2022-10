Dove vedere Giro di Lombardia, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Dove vedere Giro di Lombardia? La corsa è in programma domani, sabato 8 ottobre con partenza fissata alle ore 10.10 da Bergamo e arrivo previsto a Como tra le 16.30 e le 17.20. I corridori affronteranno ben 253km e per alcuni come Nibali e Valverde saranno gli ultimi chilometri da corridori professionisti. Si preannuncia quindi una corsa ricca di emozioni con 25 squadre al via, 18 UCI World Teams e sette UCI Pro Teams, composte da sette corridori ciascuna. Per quel che riguarda i favoriti alla vittoria della corsa, occhi puntati su Tadej Pogacar ed Enric Mas. Sarà presente anche il vincitore dell’ultimo Tour de France Vingegaard.

Dove vedere Giro di Lombardia, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire il Giro di Lombardia in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, la corsa sarà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiSport a partire dalle ore 12.30. La diretta si sposterà su Rai 2 a partire dalle ore 14. L’evento sarà trasmesso in diretta anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 11. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire il Giro di Lombardia anche in diretta streaming video. In questo caso sarà necessario collegarsi sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e RaiPlay.