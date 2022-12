Vingegaard contro il doping. Il corridore lancia un forte messaggio

Vingegaard contro il doping. Il corridore della Jumbo Visma vincitore della scorsa edizione del Tour de France è tornato a parlare spontaneamente di un argomento che da anni coinvolge il mondo del ciclismo: il doping. Lo stesso corridore ha precisato che chi fa uso di doping è giusto che sia allontanato. Il suo punto di vista l’ha spiegato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Algemeen Dagblad. Al riguardo ha sottolineato: “Il mondo del ciclismo è cambiato. In Danimarca la gente sa che non imbrogliamo più o almeno questo è ciò che spero che sia il pensiero collettivo. Io in particolare non ho problemi a toccare questo argomento. Gli errori appartengono al passato ed è un peccato che ne paghi le conseguenze anche la mia generazione. Non farei mai uso di sostanze dopanti e chi lo fa deve essere allontanato. Voglio dimostrare a me stesso che posso farcela e agli altri che sono pulito e per farlo posso conservare i miei test per altri cento anni”.

Vingegaard contro il doping svela anche i prossimi obiettivi

Vingegaard non si è soffermato solo a parlare del doping, ma ha voluto svelare in parte anche i suoi prossimi obiettivi per la stagione che inizierà nel mese di gennaio. Il corridore ha dichiarato il suo apprezzamento per le Classiche, sottolineando come il Giro di Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi abbiano dei percorsi adatti alle sue caratteristiche. Al riguardo ha spiegato: “Mi piacerebbe trionfare in tutti i Grandi Giri. E poi conoscere meglio le Classiche, ma sono consapevole che potrei non vincere mai queste corse”.

Non resta quindi che attendere il prossimo mese. A gennaio infatti, inizieranno le prime corse e i vari corridori avranno svelato ufficialmente il loro calendario completo di tutte le corse targate 2023.