Ciclismo, campionati nazionali australiani 2023: risultati

Tradizionale appuntamento di inizio stagione del ciclismo sono i campionati nazionali australiani, in questa edizione 2023 sono emersi i primi nomi che già hanno una condizione in grado di regalare vittorie e risultati di prestigio. La rassegna nazionale australiana è l’antipasto alle prime corse World Tour stagionali: Santos Tour Down Under e Cadel Evans Great Ocean Race saranno infatti i primi appuntamenti della massima categoria del ciclismo, proprio sulle assolate strade australiane.

L’inizio delle corse si strade coincide anche con l’inizio del FantaCiclismo, e le gare australiane saranno proprio le prime seguite da Pro Cycling Fanta, nuova piattaforma game sul ciclismo professionistico.

Campionati Nazionali Australiani 2023: i risultati delle gare dei professionisti

Nella prova a cronometro ha avuto la meglio Jay Vine, non proprio uno specialista, che però ha mostrato una condizione veramente invidiabile. Vine è noto per essere approdato al professionismo grazie al successo nella Swift Academy 2021, strada percorsa quest’anno dal nostro Luca Vergallito.

Jay Vine 46.38 Luke Durbridge +0.03 Kelland O’Brien +0.26

Nella prova in linea invece è andato in scena il bis di Luke Plapp che ha replicato il successo dello scorso anno con un’azione da finisseur a poco più di 1 chilometro dal traguardo, anticipando la volata dei compagni di fuga.

Luke Plapp 4:40:42 Simon Clarke +0.03 Micheal Matthews +0.03

La programmazione del Calendario UCI prosegue con corse i tutti i continenti, in attesa che dal mese di febbraio si cominci a correre anche in Europa.