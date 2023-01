Ciclismo, dove vedere Cadel Evans Ocean Race: diretta TV e streaming live

Torna il grande ciclismo del World Tour con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, ecco dove vedere la classica più a sud del mondo. Dopo il Santos Tour Down Under sarà ancora l’Australia la patria del grande ciclismo, in attesa che le corse tornino in Europa dove ci aspetta una Primavera ricca di emozioni.

Tutto questo accade mentre in Argentina si sta disputando la Vuelta San Juan che sta restituendo un Miguel Angel Lopez su livelli altissimi e dove Peter Sagan ha annunciato che si ritirerà a fine stagione, proprio nel giorno del suo compleanno.

L’ultima edizione della Cadel Evans Ocean Race si è disputata nel 2020 e fu Dries Devenyns a vincere, scopri dove vedere l’edizione 2023 della corsa world tour australiana. La corsa infatti è stata sospesa per due edizioni a causa delle restrizioni legati alla pandemia del Covid 19.

Cadel Evans Great Ocean Race, dove vedere la prima classica world tour stagionale

La corsa si disputerà nel territorio di Geelong in Australia domenica 29 gennaio 2023. Sarà possibile seguire la corsa su Eurosport dalle ore 03:00 della notte. E’ possibile abbonarsi ad Eurosport e scaricarne l’App anche su apparecchi mobili per seguire l’evento anche in streaming live. Può essere sottoscritto sia un abbonamento mensile che uno annuale.