Santos Tour Down Under 2023: percorso e favoriti

Al via la stagione 2023 del ciclismo professionistico con il Santos Tour Down Under che si correrà sulle strade australiane, ecco il percorso del breve giro World Tour e chi sono i favoriti per la vittoria finale e le tappe. Si torna a correre in Australia dopo un’assenza di due anni legata alle restrizioni per il Covid 19. Anche se un’antipasto di normalità lo avevamo già avuto con i mondiali 2022 che si sono svolti a Wallongong, proprio in Australia.

Per il Tour Down Under 2023 un percorso con 6 tappe (1 cronoprologo + 5 tappe in linea) adatte a tanti favoriti diversi:

17/01 Prologue | Adelaide – Adelaide (5.5k)

18/01 Stage 1 | Tanunda – Tanunda (149.9k)

19/01 Stage 2 | Brighton – Victor Harbor (154.8k)

20/01 Stage 3 | Norwood – Campbelltown (116.8k)

21/01 Stage 4 | Port Willunga – Willunga Township (133.2k)

22/01 Stage 5 | Unley – Mount Lofty (112.5k)

Santos Tour Down Under 2023, percorso apertissimo: tutti i favoriti

Inutile dire che il corridore più atteso è l’idolo di casa Jai Hindley. Il vincitore del Giro d’Italia 2022 proverà ad infiammare le strade australiane in cui troverà moltissimi tifosi ad attenderlo, soprattutto nelle ultime due tappe con arrivi più adatti alle sue caratteristiche. Rinfrancati dal risultato dei campionati nazionali australiani 2023 sono anche Luke Plapp e Jay Vine che, australiani anche loro, vorranno mettersi in luce nella corsa di casa.



Gode di grande considerazione anche Geraint Thomas del Team INEOS che sta preparando il Giro 2023. Occhio anche a Pello Bilbao, Ben O’Connor e Simon Yates, corridori sempre in grado di inventarsi qualcosa nei giri da una settimana.

Interessante anche la lotta per le tappe con corridori come Caleb Ewan al via. A contendere al velocista di casa le vittorie allo sprint anche Matthews, Bettiol, Milan e Hugo Hofstetter.