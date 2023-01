Ecco le wild card del Giro 2023: RCS strizza l’occhio a Froome

E’ una notizia di pochi minuti fa l’ufficializzazione delle wild card e delle squadre partecipanti al Giro d’Italia 2023 da parte di RCS. L’organizzazione della corsa rosa ha diramato anche le squadre partecipanti e di conseguenza le wild card anche di Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo.

Come da regolamento trattandosi di gare appartenenti al Calendario Ufficiale UCI World Tour tutte le 18 squadre della massima categoria ciclistica sono automaticamente ammesse alle competizioni. Restava da decidere quali fossero le altre squadre da invitare. Per il Giro d’Italia ogni squadra partecipa con 8 corridori e le wild card sono 4, mentre per le altre corse i corridori ammessi per squadra sono 7 e questo permette di poter invitare 7 wild card.

Ecco le wild card del Giro d’Italia 2023: anche Froome e Quintana al via?

RCS ha ufficializzato le wild card del Giro d’Italia 2023, questi i quattro team UCI Pro invitati alla corsa rosa:

Eolo Kometa Cycling Team

Green Project-Bardiani CSF-Faizané

Team Corratec

Israel-Premier Tech

Abbastanza scontate le wild card attribuite a Bardiani ed Eolo, ormai di casa al Giro d’Italia. C’era però molta curiosità nel vedere se anche il Team Corratec riuscisse ad ottenere il prezioso invito, essendo al primo anno tra le Professional e al secondo anno di vita. La conferma di questa partecipazione potrebbe sbloccare l’affare della nuova squadra di Nairo Quintana che pare essere proprio il team di Serge Parsani e Francesco Frassi. Questo porterebbe nuovamente il colombiano sulle strade italiane a caccia della maglia rosa, che già ha vinto nel 2014.



L’ultima scelta degli organizzatori del Giro è stata molto combattuta. Si trattava infatti di decidere se invitare la Lotto di Caleb Ewan oppure la Israel di Froome e Fuglsang. Si è optato per la seconda ipotesi e adesso resta da capire se l’ex scalatore della INEOS già vincitore al Giro 2018 sarà al via anche quest’anno.