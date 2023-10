Ancora sport nel futuro di Van Avermaet dopo il ritiro dal ciclismo?

Il ciclista belga 38enne Greg Van Avermaet ha annunciato il ritiro, dopo 17 anni da professionista e dopo aver vinto un oro olimpico (a Rio de Janeiro nel 2016) e una Parigi-Roubaix, nel 2017. La sua ultima corsa è stata la Parigi-Tours, in cui però non è stato tra i migliori.

Si ritira uno dei migliori cacciatori di classiche

Eppure, nel prime della sua carriera, Van Avermaet è stato uno dei migliori cacciatori di classiche della sua generazione. Van Avermaet, nel suo palmarés, può vantare successi prestigiosi: i due più sfavillanti risalgono al 2016, quando il belga vinse la prova in linea dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro (nell'edizione della caduta di Nibali) e all'anno successivo, con la vittoria alla Parigi-Roubaix.

Nella carriera di Van Avermaet manca il Giro

In realtà, il ritiro di Greg Van Avermaet era stato annunciato già diversi mesi fa. Chiudendo una carriera che, seppur brillante, avrebbe forse potuto essere perfino migliore. Specialista delle classiche, il belga ha vinto praticamente su tutti i terreni, ma sul suo palmarés manca, ad esempio, un successo al Giro d'Italia. Corsa, peraltro, alla quale il belga non ha mai partecipato.

Tre anni non entusiasmanti alla Ag2r

Gli anni immediatamente precedenti al ritiro, per Van Avermaet, sono stati tutt'altro che brillanti, compreso l'ultimo appena concluso. Il belga ha infatti centrato un solo successo, alla Boucles de l'Aulne di maggio. Dopodiché non sono arrivati altri risultati rilevanti, come del resto in tutta la sua esperienza alla Ag2r. Tra i pochi risultati da ricordare nell'ultimo triennio c'è il quarto posto al Campionato del mondo di gravel nel 2022, prova vinta dal connazionale Vermeersch.

Dopo il ritiro dal ciclismo, Van Avermaet si dà al triathlon

Dopo il ritiro, comunque, il belga sembra interessato a continuare a praticare l'attività sportiva. E con risultati importanti. Nei giorni scorsi, infatti, Van Avermaet ha preso parte a un triathlon svoltosi a Girona, portando a casa una vittoria, come raccontato dallo stesso ex ciclista in un post su Instagram. Aprendo le porte a un possibile futuro in questo sport.