Quintana torna alla Movistar! Colpaccio di ciclomercato per gli spagnoli

E' terminata la stagione del ciclismo si strada e sta entrando nel vivo il ciclomercato. Una bomba arriva dalla Colombia dove lo scalatore di casa Quintana ha firmato per la Movistar. Sarà la seconda esperienza per il corridore con la squadra spagnola

Quintana Movistar, è fatta! Potrebbe essere il titolo di un nuovo capitolo del romanzo infinito tra Nairo Quintana e il team spagnolo del World Tour Movistar. Le due parti si sono accordate per tornare a correre insieme nel 2024. Sono passati ben quattri anni dall'ultima volta che Nairo Quintana ha vestito la casacca celeste della Movistar. Era il 15 settembre 2019 e si trattava dell'ultima tappa della Vuelta d'Espana conclusa dal colombiano al quarto posto.

Dopo di allora tanti guai per Quintana e pochi risultati. Due stagioni e mezzo alla Arkea dove lo scalatore colombiano sperava di ritrovare il feeling e invece è finito ai margini del grande ciclismo non riuscendo più ad ottenere i risultati del passato. Due anni e mezzo interrotti bruscamente dopo il Tour de France 2022 del quale Quintana ha perso tutti i risultati a causa di una squalifica arrivata a corsa già conclusa per una vicenda legata al doping. Lo scorso anno nessuna corsa e nessuna squadra che abbia voluto dargli una chance nonostante molte voci di interessamento.

Quintana e Movistar ancora insieme: ci sarà al Giro d'Italia?

Nairo Quintana arriva da un anno di inattività ma a 33 anni sente che può ancora dare qualcosa a questo ciclismo. Lo scorso anno era stato accostato anche alla Corratec prima di scegliere la strada dell'anno sabbatico. Correrà per una stagione con la Movistar, team con cui ha già corso per otto stagioni fino al 2019. Per lui un ruolo da chioccia per i giovani e da regista in corsa. Non è però da escludere che possa disputare almeno un GT da capitano.

Nei giorni in cui il Tour presenta la partenza da Firenze sarebbe bellissimo rivedere Quintana al Giro d'Italia. Una corsa che ha sempre apprezzato e che avrebbe bisogno della partecipazione del big colombiano. Quintana ha disputato due volte il Giro sempre con la maglia della Movistar. Nel 2014 riuscì a vincere la corsa, mentre nel 2017 arrivò al secondo gradino del podio. Quintana torna al ciclismo ed è già molto, riaverlo al Giro sarebbe magnifico.

VIDEO. La vittoria al Giro d'Italia nel 2014