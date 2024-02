Clasica de Almeria 2024 diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere ciclismo

Il grande ciclismo internazionale torna a far visita alla Spagna con una delle semi-classiche più importanti e più antiche dell'inizio di stagione. Scopriamo dove vedere Clasica de Almeria 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Ecco dove vedere la Clasica de Almeria 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La tradizionale corsa spagnola si correrà domenica 11 febbraio 2024 con partenza da Puebla de Vicar e arrivo a Roquetas de Mar nella provincia di Almeria. Si tratta di una semi-classica spagnola di inizio stagione inserita all'interno del calendario gare ciclistiche internazionali UCI con categoria 1.Pro.

Una corsa molto attesa in cui ci sarà il ritorno alle corse su strada del belga Wout Van Aert dopo le fatiche invernali del ciclocross. Van Aert inizia così la sua preparazione verso le classiche di primavera che lo attendono come uno dei grandissimi protagonisti. Molto atteso sarà anche l'esordio al Giro d'Italia del belga dove potrebbe ritrovare tra gli avversari quel Matteo Moschetti che ad Almeria ha vinto lo scorso anno e che vorrebbe ripetersi anche in questa edizione della corsa spagnola. Un percorso della Clasica de Almeria che strizza l'occhio proprio a corridori come Van Aert e Moschetti.

Dove vedere Clasica de Almeria 2024 in tv e streaming

La Clasica de Almeria 2024 si correrà domenica 11 febbraio 2024 con partenza da Puebla de Vicar e arrivo a Roquetas de Mar nella provincia di Almeria. La corsa non sarà trasmessa in chiaro in tv ma si potrà seguire in diretta televisiva per tutti gli abbonati su Eurosport dalle ore 15:30 fino alle ore 17:30. Tutti gli eventi sportivi di Eurosport sono visibili anche all'interno della piattaforma DAZN.

Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming live sempre su Eurosport su ogni tipo di dispositivo mobile. Segui la Clasica de Almeria 2024 sui canali Eurosport disponibili su DAZN. Attiva Ora

Dove vedere Clasica de Almeria 2024: il ritorno in gara di Wout Van Aert

Ad Almeria torna in gara Wout Van Aert dopo un inverno passato a correre nella Coppa del Mondo di ciclocross.