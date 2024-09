Milano-Torino 2024 percorso e startlist: molti big al via della classica italiana

Continuano le classiche di primavera del ciclismo ed il percorso che porterà tutto il gruppo verso le più importanti gare del panorama internazionale, scopriamo il nuovo percorso della Milano-Torino versione 2024 e la startlist dei corridori al via quest'anno.

Il grande ciclismo internazionale torna in Italia con la Milano-Torino 2024 dal percorso innovativo, spettacolare e aperto a diverse interpretazioni di corsa. La più antica corsa ciclistica italiana si correrà mercoledi 13 marzo 2024 con partenza da Rho e arrivo a Salassa in provincia di Torino. Si tratta di una corsa inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con categoria 1.Pro.

Una corsa che si articolerà su un percorso di 177 chilometri dalla partenza di Rho (Milano) all'arrivo di Salassa in provincia di Torino. Una gara che potrebbe regalare diverse interpretazioni in base alla volontà del gruppo di rendere più o meno semplice la vita alle tante ruote veloci che saranno al via. Dopo una prima parte abbastanza semplice infatti ci saranno alcune asperità che potrebbero restare indigeste ad alcuni velocisti. Ecco nel dettaglio i colli che il gruppo dovrà superare:

km116 Silva 4,6 chilometri al 3,9%;

km150 Prascorsano 3,5 chilometri al 7%;

km161 Colleretto Castelnuovo 3,8 chilometri al 3,9%.

Una serie di salite non impossibili ma che renderanno la vita non agevole ai velocisti. Da segnalare anche che gli ultimi 3 chilometri da Rivarolo Canavese al traguardo di Salassa saranno tutti in leggera salita favorendo quei velocisti in grado di esprimersi bene anche su questo tipo di arrivi.

Milano-Torino 2024 percorso: la startlist dei migliori al via

. ciclista squadra WT ranking 1 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 8 2 ZINGLE Axel Cofidis 38 3 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 53 4 RUBIO Einer Movistar Team 60 5 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 64 6 COQUARD Bryan Cofidis 67 7 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 71 8 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 143 9 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 150 10 BETTIOL Alberto EF Education - EasyPost 162 11 VERNON Ethan Israel - Premier Tech 191 12 ZANONCELLO Enrico VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 200 13 BARRÉ Louis Arkéa - B&B Hotels 209 14 MARIT Arne Intermarché - Wanty 208 15 FERRON Valentin TotalEnergies 233

Milano-Torino 2024 percorso: lo scorso anno volatona di De Kleijn

