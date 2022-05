Giro d’Italia tappa 14: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 14. Ecco dove vedere la quattordicesima tappa del Giro d’Italia che da Santena porta a Torino dopo 147 chilometri di saliscendi.

Una corsa che sembra una classica, con ben 5 GPM caratterizzati da salite brevi ma molto ripide che renderanno la gara durissima. Siamo al termine della seconda settimana e prima di una tappa, quella che domani porterà a Cogne, che promette di rivoluzionare ancora la classifica.

Questa 105^ edizione del Giro d’Italia sta entrando nel vivo e tutto ancora è molto incerto. Peccato il ritiro di Romain Bardet nelle frazione di ieri, il francese sarebbe stato uno dei protagonisti in salita.

Giro d’Italia tappa 14, l’omaggio a Superga e l’attesa dei big

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 12 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

Si attendono i big all’esame di questa tappa e c’è molta curiosità per vedere come si comporteranno Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo.