Giro d’Italia tappa 20, ecco l’esame della Marmolada: diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 20. L’ultima tappa in linea dell’edizione numero 105 del Giro d’Italia potrebbe essere decisiva per la definizione della classifica generale. Una lotta che potrebbe decidersi definitivamente nella cronometro finale di Verona.

In questa frazione è presente la Cima Coppi di questa edizione 2022 della corsa rosa. Il Passo Pordoi con i suoi 2239 metri slm è infatti la vetta più alta che i corridori dovranno affrontare. Arriva al chilometro 122 dopo aver già scalato il Passo San Pellegrino, GPM di categoria 1, al chilometro 81. Ma il gran finale vedrà la scalata della Marmolada fino al Passo Fedaia, 14 chilometri di salita finale con oltre 1000 metri di dislivello.

Giro d’Italia tappa 20 dove vedere la corsa e i favoriti

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 20 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

Attesissimo è il duello in quota tra i primi della classifica generale. Hindley, Carapaz e Landa hanno dimostrato in tutte le tappe di questo Giro d’Italia di essere i più forti in salita e meritatamente si stanno lottando il trofeo senza fine. Nella tappa 20 del Giro d’Italia è atteso anche il nostro Vincenzo Nibali, anche se sembra veramente difficile che lo Squalo possa ottenere un podio finale che, a quasi 38 anni, sarebbe un risultato enorme.