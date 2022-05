Giro d’Italia tappa 6, tutte le informazioni, diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 6. Partenza da Palmi e arrivo a Scalea dopo una tappa pianeggiante di 192 chilometri perfettamente adatta ad una volata di gruppo a ranghi compatti. Dopo l’Etna e il Portella finalmente una tappa senza difficoltà altimetriche e con un solo GPM di 4^ categoria dopo dopo 35 chilometri di gara nei pressi di Vibo Valentia. Una delle tappe più semplici di tutto il Giro.

Tutte le ruote veloci sono attesissime all’appuntamento di oggi con Mark Cavendish grande favorito per la vittoria, come accaduto in Ungheria durante la tappa numero 3 di questo Giro. A contendere il successo all’inglese saranno i soliti Gaviria e Demare. Interessante vedere anche la volata di Girmay e Van Der Poel, entrambi impegnati nella lotta per la classifica a punti.

Per adesso stiamo assistendo ad una corsa molto interessante che si presta a molteplici interpretazioni. Una gara aperta a tutti i risultati che promette spettacolo e grande incertezza. Anche in queste tappe c’è sempre da stare molto attenti per evitare ogni tipo di problema di gara.

Ecco dove vedere il Giro d’Italia tappa 6: Cavendish sfida tutti i suoi rivali



Tutte le tappe del Giro d’Italia sono trasmette in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN.

Sarà possibile seguire la corsa anche su RaiSport e successivamente dalle ore 14:10 anche su Rai 2.