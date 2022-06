Tour de France dove vedere tappa 1, le “grand depart”: diretta TV e streaming

Venerdi 1° Luglio scatta dalla Danimarca il Tour de France, ecco dove vedere tappa 1 della corsa più famosa del mondo. Si comincia subito con una frazione che darà dei segnali importanti per la classifica generale. Si tratta di una cronometro di 17 chilometri con partenza e arrivo da Copenhagen. Il grande favorito per la vittoria di tappa e per indossare la prima maglia gialla di questa edizione è il nostro Filippo Ganna, alfiere della INEOS Grenadiers, Campione del Mondo in carica della specialità e fresco trionfatore ai Campionati Italiani a cronometro. Sarà interessante vedere anche i distacchi tra i big, soprattutto tra Pogacar e Roglic veri favoriti per la vittoria finale.

Tour de France tappa 1, dove vedere la cronometro di Copenhagen



Ecco dove vedere la tappa 1 del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

–Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

–Eurosport 1 dalle ore 15:30;

-Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Quasi tutti i big al via per una startlist del Tour de France 2022 veramente stellare. Si proverà a rompere il regno di Pogacar ma non sarà semplice. Anche Chris Froome al via di questo Tour de France con tanti dubbi ma anche tanta voglia di stupire.