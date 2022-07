Tour de France dove vedere tappa 7: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere in streaming e diretta TV la tappa 7 del Tour de France 2022. Primo arrivo in salita di questa edizione a la Super Planche des Belles Filles dopo una tappa di 176 chilometri che partirà da Tomblaine. Dopo la vittoria di ieri il grandissimo favorito anche per la conquista di questa tappa è la nuova maglia gialla Tadej Pogacar. Lo sloveno sta già imprimendo il suo marchio anche su questa edizione del Tour che potrebbe portarlo alla terza vittoria consecutiva.

Una salita finale di 7 chilometri a quasi 9% di pendenza dopo aver già superato due GPM di terza categoria. Al chilometro 107 è previsto infatti il Col de Grosse Pierre (3,1 km al 6,4%) e al chilometro 136 il Col des Croix (3,2 km al 6,3%). Domani si avranno già delle risposte importanti su chi potrà dire la sua per la vittoria finale e su chi invece dovrà concentrarsi su altri obiettivi.

Tour de France tappa 7, dove vedere il primo arrivo in salita in diretta TV e streaming

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

–Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

–Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

-Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN(Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora).

Molti corridori della startlist del Tour de France 2022 sono attesi all’arrivo della tappa di domani.