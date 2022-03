Serie A, dove vedere Inter Fiorentina: streaming e diretta TV, DAZN o Sky?

Dopo la parentesi europea torna la Serie A, scopriamo dove vedere Inter Fiorentina in diretta TV e streaming. Un match delicatissimo per entrambe le squadre che vogliono restare aggrappate ai rispettivi obiettivi.

L’Inter ha bisogno dei tre punti prima della sosta per restare in scia ai cugini del Milan e per presentarsi alla ripresa in condizioni eccellenti. Sarà attesa dal big match dello Stadium contro la Juventus.

La Fiorentina dal canto suo non può permettersi passi falsi se vuol restare agganciata al treno europeo, visto anche l’ottimo momento di forma delle dirette competitors per questo obiettivo. Il mercato viola dipende molto da come finirà questa stagione.

Dove vedere Serie A. Inter Fiorentina in diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Inter-Fiorentina, l’anticipo di Serie A si disputerà sabato 19 Marzo alle ore 18:00 a San Siro e sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN (Attiva DAZN al 50% di sconto fino al 21 Marzo) .

Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.