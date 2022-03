Serie A, dove vedere Roma-Lazio: diretta TV e streaming, DAZN o Sky?

Torna la Serie A con il big match della 30^ giornata, ecco dove vedere Roma-Lazio derby capitolino con vista sull’Europa. Un match apertissimo che contiene il lasciapassare per la qualificazione alle prossime Coppe Europee. Sarri e Mourinho preparano il meglio per questa sfida sentitissima, così come faranno i tifosi sugli spalti.

Le due squadre arrivano all’incontro separate da appena 1 punto in classifica e rispettivamente al 5° posto la Lazio e al 7° la Roma. Forse è l’ultima occasione per rimanere in scia alla qualificazione per la Champions League, la Juventus dista 7/8 punti e chi perde vedrà dilatare lo svantaggio in doppia cifra. Allo stesso tempo il match Inter Fiorentina potrebbe favorire un allungo proprio sui viola.

Ecco dove vedere Roma-Lazio: il derby della capitale in diretta TV e streaming

La partita (calcio d’inizio domenica 20 marzo, ore 18:00) sarà trasmessa in diretta su DAZN in streaming. Per seguirla da sito o app basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile. (Attiva DAZN al 50% di sconto fino al 21 marzo)

Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.