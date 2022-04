Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la 34° giornata

Torna il Campionato di Serie A e tornano i consigli Fantacalcio per la 34° giornata. Vedremo suddivisi per ruolo quei giocatori che vanno schierati e quelli da evitare di rischiare. Occhio alle possibili sorprese e ai tanti ballottaggi nelle probabili formazioni di Serie A del prossimo turno, derivanti anche dai molti squalificati della prossima giornata.

Molto interessanti le gare Venezia-Atalanta, Verona-Sampdoria e Empoli-Napoli. Puntiamo sulla voglia di riscatto degli orobici, sullo straordinario attacco dell’Hellas e sulla capacità del Napoli di essere micidiale in trasferta.

Serie A, i consigli al Fantacalcio per i portieri

Ecco i consigli fantacalcio per i portieri della 34° giornata. Assolutamente da schierare Berisha che dopo essersi preso il posto da titolare potrebbe avere un turno favorevole contro lo Spezia. Anche Montipò da garanzie e la Sampdoria vista ultimamente è veramente in grossa difficoltà. La sorpresa potrebbe essere Consigli contro la Juventus: i bianconeri segnano poco e il portiere neroverde si esalta contro le grandi.

da schierare: Berisha, Montipò

da non schierare: Vicario

Consigli Fantacalcio difensori prossima giornata: goleador o voti sicuri?

Skriniar potrebbe portare un gran voto. Lo slovacco si esalta nei big match ed è sempre il migliore della difesa nerazzurra. Faraoni potrebbe ritrovare un bonus in un match non proibitivo del suo Verona. Occhio a Fazio della Salernitana. L’esperto difensore è sempre pericolosissimo nei colpi di testa e la Salernitana non ha mollato.

da schierare: Skriniar, Faraoni

da non schierare: Kalulu

Consigli Fantacalcio Serie A: i centrocampisti col vizio del bonus

Puntiamo sul Toro di Juric e Lukic potrebbe fare un gran match contro lo Spezia, bonus in vista per lui? Non un gran momento per lui ma potrebbe essere la svolta per il suo finale di stagione, Zielinski è da schierare contro l’Empoli. Marin del Cagliari potrebbe essere la sorpresa di giornata. Un buon momento per lui che arriva spesso in area di rigore e può portare punti preziosi.

da schierare: Lukic, Zielinski

da non schierare: Rabiot

Gli attaccanti da schierare al Fantacalcio: i bomber implacabili per la prossima giornata

Gianluca Caprari è la sorpresa di tutta la stagione ed è da schierare senza ripensamenti. Voti alti, assist e gol per il folletto dell’Hellas. Zapata è pronto per il riscatto e per far tornare a vincere la Dea. La sorpresa potrebbe essere Barrow schierato al posto dello squalificato Arnautovic.

da schierare: Caprari, Zapata

da non schierare: Abraham

La formazione ideale al Fantacalcio per la prossima giornata di Serie A

Formazione schierata con il modulo 4-3-3 del sistema di gioco classic:

P- Berisha (Torino)

D- Faraoni (Verona)

D- Fazio (Salernitana)

D- Skriniar (Inter)

D- Biraghi (Fiorentina)

C- Lukic (Torino)

C- Marin (Cagliari)

C- Zielinski (Napoli)

A- Caprari (Verona)

A- Zapata (Atalanta)

A- Barrow (Bologna)