Squalificati Serie A 34° giornata: stangato Medel che salta l’Inter

Ecco gli squalificati per la 34° giornata del campionato di Serie A. Sono ben 11 gli squalificati dal giudice sportivo anche a fronte di ben 3 espulsioni dirette nell’ultima giornata di campionato. Il Bologna avrà 3 calciatori squalificati, Roma, Salernitana e Venezia 2, queste sono le società più colpite dall’ultimo turno.

Pesante la squalifica di Nicolò Zaniolo che sarà costretto a saltare l’Inter. Anche Gary Medel salterà il recupero della sfida Bologna-Inter a causa dell’espulsione per proteste rimediata contro a Juventus. Al cileno sono state combinate 2 giornate di squalifica e 5000€ di ammenda per aver “toccato lievemente il braccio del direttore di gara alla notifica del provvedimento di espulsione”.

Squalificati Serie A 34° giornata: gli assenti del prossimo turno di campionato

Vediamo nel dettagli le decisioni del Giudice Sportivo:

Squalificati Milan: NESSUNO

Squalificati Napoli: Koulibaly

Squalificati Inter: NESSUNO

Squalificati Juventus: NESSUNO

Squalificati Roma: Fuzato, Zaniolo

Squalificati Lazio: NESSUNO

Squalificati Fiorentina: NESSUNO

Squalificati Atalanta: NESSUNO

e quali saranno gli altri calciatori indisponibili per il prossimo turno:

-Medel (Bologna) 2 turni e 5000€ di ammenda

-Soumaoro (Bologna)

-Djuric (Salernitana) e 1500€ di ammenda

-Arnautovic (Bologna)

-Haps (Venezia)

-Kiyine (Venezia)

-Lovato (Cagliari)

-Mazzocchi ((Salernitana)

-Molina (Udinese)

Serie A 34° giornata: ecco i calciatori in diffida

Dopo l’elenco degli squalificati per la 33° giornata, ecco la lista dei calciatori che entrano in diffida e che saranno squalificati se ammoniti nelle prossime gare:

Ceccherini (Verona)

Cristante (Roma)

Bastoni S. (Spezia)

Okereke (Venezia)

Bandinelli (Empoli)

Immobile (Lazio)

Ecco invece la lista dei diffidati delle big di Serie A per il prossimo turno:

Diffidati Milan: Romagnoli, B.Diaz

Diffidati Napoli: Demme

Diffidati Inter: Bastoni, Vidal, Perisic

Diffidati Juventus: Vlahovic, Rabiot

Diffidati Roma: Oliveira, Abraham, Cristante

Diffidati Lazio: Luiz Felipe, Marusic, Patric, Immobile

Diffidati Fiorentina: Amrabat, Castrovilli, Odriozola

Diffidati Atalanta: NESSUNO

I cartellini dell’ultima giornata sono molto pesanti per Ciro Immobile e Bryan Cristante che dovranno fare attenzione per evitare di essere squalificati in una di queste ultime 5 giornate che mancano al termine del campionato.

Resta sempre particolarmente rischiosa la posizione della Roma con tre calciatori in diffida, tutti e tre molto importanti per lo scacchiere tattico di Jose Mourinho.