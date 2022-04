Fantacalcio, i consigli per la 31 giornata di Serie A: ecco chi sono i calciatori da schierare

Dopo la sfortunata sosta per le nazionali torna la Serie A e tornano i consigli del Fantacalcio per la 31 giornata. Una giornata che vedrà due importanti scontri diretti: Juventus-Inter e Atalanta-Napoli condizioneranno le scelte dei fantallenatori, quindi attenzione agli attaccanti delle piccole.

Un errore da non commettere è quello di non consultare la lista degli squalificati e dei diffidati: molte scelte dei tecnici potrebbero tenerne di conto.

Fantacalcio, i consigli della 31 giornata: focus sui portieri

Il doppio scontro diretto tra squadre dei quartieri alti offre lo spunto sull’impiego dei portieri di queste squadre. Potrebbero uscir fuori gare equilibrate e con pochi (o nessuno) gol. I nostri consigli sono di schierare i portieri coinvolti e sperare che la paura di perdere blocchi il risultato. Assolutamente da schierare Provedel e Silvestri: Venezia e Cagliari in trasferta non fanno paura.

Difesa e centrocampo: chi può portare bonus nella 31 giornata

Soprattutto se partecipate ad una lega che prevede il mantra assolutamente da schierare Singo come terzino destro di una difesa a 4 ma anche come esterno di centrocampo. Erlic dello Spezia è molto attivo sulle palle da fermo e contro il Venezia è da schierare. Grande momento per Torreira che può portare bonus nel derby contro l’Empoli. Anche Tameze può essere una bella sorpresa soprattutto se schierato come trequartista.

Ecco i bomber da schierare al Fantacalcio nella 31 giornata di Serie A

Per il discorso fatto sopra è meglio evitare gli attaccanti di Juventus, Inter, Napoli e Atalanta soprattutto se si dispone di valide alternative. Il consiglio è quello di puntare su Giroud/Ibrahimovic del Milan che faranno bene contro il Bologna. Ottime anche le probabilità di bonus per Caprari e Deulofeu.

Fantacalcio, la formazione ideale della 31 giornata: i nostri consigli

Modulo: 4-3-3 (mantra)

P: Silvestri (Udinese)

D: Singo (Torino)

D: Hernandez (Milan)

D: Erlic (Spezia)

D: Milenkovic (Fiorentina)

C: Sabiri (Sampdoria)

C: Torreira (Fiorentina)

C: Tameze (Verona)

A: Caprari (Verona)

A: Giroud (Milan)

A: Deulofeu (Udinese)