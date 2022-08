Consigli Fantacalcio 2022/2023: guida ai rigoristi e ai calci piazzati

L’asta del Fantacalcio è alle porte e mancano poco più di dieci giorni all’inizio del campionato di Serie A, ecco in una guida i nostri consigli per i rigoristi e per i calci piazzati di tutte le squadre del nostro campionato. Saper sfruttare al meglio le palle da fermo è una componente essenziale del calcio moderno e anche nel Fantacalcio questo può fare la differenza. Rigori, punizioni e assist sono la maggior fonte di bonus che può offrire il gioco. Ecco perchè è necessario saper scovare anche quei profili che potrebbero risultare decisivi in questi fondamentali.

Consigli Fantacalcio: i rigoristi squadra per squadra

ATALANTA: Zapata (Muriel, Malinovski)

BOLOGNA : Arnautovic (Sansone, Orsolini)

CREMONESE: Ciofani (Di Carmine)

EMPOLI: Bajrami (Destro)

FIORENTINA: Jovic (Gonzalez, Biraghi)

INTER: Lukaku (Martinez, Calhanoglu)

JUVENTUS: Vlahovic (Pogba, Bonucci)

LAZIO: Immobile (Zaccagni, Pedro)

LECCE: Di Mariano (Colombo)

MILAN: Giraud (Hernandez)

MONZA: Valoti (Caprari, Gitkjaer)

NAPOLI: Osimenh (Zielinski, Ruiz)

ROMA: Abraham (Dybala, Pellegrini)

SALERNITANA: Botheim (Bonazzoli, Ribery)

SAMPDORIA: Quagliarella (Candreva, Caputo)

SASSUOLO: Berardi (Raspadori)

SPEZIA: Verde (Nzola)

TORINO: Verdi (Lukic, Vojvoda)

UDINESE: Pereyra (Deulofeu, Beto)

VERONA: Barak (Simeone, Lasagna)

Fantacalcio: calci piazzati e assist

Dopo aver consigliato portieri e consigliato difensori andiamo a vedere altri aspetti importanti del gioco. Per quanto riguarda le punizioni da calciare direttamente in porta gli specialisti assoluti ma che sicuramente avranno anche un prezzo abbastanza alto sono: Malinovski e Muriel dell’Atalanta, Biraghi della Fiorentina, Calhanoglu dell’Inter, Milinkovic Savic della Lazio, Tonali del Milan e Candreva della Sampdoria. Tra questi ci sarà sicuramente da annoverare anche Angel Di Maria che alla Juventus potrebbe calciare sia punizioni che calci d’angolo. Due su cui puntare assolutamente potrebbero essere Lykogiannis approdato al Bologna e Stefano Sensi alla corte del Monza.

Come possibili sorprese in questo ambito inseriamo Marin dell’Empoli, Strefezza del Lecce, Lazovic a Verona e Bastoni dello Spezia. Specialisti dei calci d’angolo che potrebbero andare via a poco costo: Castagnetti (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Frabotta (Lecce), Valoti (Monza), Bohinen (Salernitana) e Lopez (Sassuolo).