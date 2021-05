La Juventus va in Champions League se… ecco le possibili combinazioni per la volata europea

LA JUVENTUS VA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… – La sconfitta per 0-3 in casa contro il Milan ha messo i bianconeri spalle al muro. Adesso la situazione si fa drammatica: a tre giornate dalla fine del campionato, la Juventus non è più padrona del proprio destino. Se vorrà arrivare in Champions League, infatti, alla Signora non basterà neppure vincerle tutte: servirà anche la “collaborazione” di una tra Milan, Atalanta e Napoli. Queste squadre, però, non molleranno di un centimetro, e lotteranno fino alla fine: l’impresa di fa quindi molto ardua. Ecco tutte le combinazioni possibili per l’aggancio al quarto posto.

Juve in Champions League? Difficile, ma non impossibile: le possibili combinazioni

Attualmente, la classifica dal secondo al quinto posto recita così: ATALANTA 72, MILAN 72, NAPOLI 70, JUVENTUS 69.

Ecco le possibili combinazioni grazie alle quali la Juve può raggiungere il quarto posto.

1. Se vince tutte le partite e il Napoli non fa più di 7 punti. Gli scontri diretti sono perfettamente pari, quindi conterebbe la differenza reti: la Juve in questo caso dovrebbe quindi recuperare a livello di gol fatti/subiti rispetto agli azzurri.

2. Se vince tutte le partite e una tra Atalanta e Milan non fa più di 5 punti. Confronto diretto negativo contro entrambe, ma c’è ancora Atalanta-Milan all’ultima giornata. Se una delle due squadre dovesse quindi perdere punti tra mercoledì e domenica, la Juve potrebbe sperare di agganciarle all’ultimo turno.

La Juve va in Champions League se… gli scontri diretti contro Atalanta, Milan e Napoli

La Juve è in parità negli scontri contro il Napoli, mentre è sotto con Atalanta e Milan. In caso di arrivo a pari punti con gli azzurri, dunque, si guarderebbe la differenza reti. In caso di arrivo alla pari con una tra bergamaschi e rossoneri, la Signora sarebbe in svantaggio: ma se arrivasse alla pari con entrambe, si guarderebbe la differenza reti. È tutto ancora in bilico, nulla è ancora deciso.