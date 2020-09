LIVE Serie A Femminile Milan-Pink Bari, cronaca e risultato in tempo reale

Oggi, in diretta dal Centro Sportivo Vismara di Milano, potrete seguire la cronaca LIVE del match tra Milan e Pink Bari, valevole per la 3^ giornata di Serie A Femminile. Fischio d’inizio previsto per le ore 17:45.

Milan – Pink Bari: come arrivano le 2 squadre alla 3^ giornata

Milan e Pink Bari si presentano all’incontro in condizioni di classifica ben diverse tra loro. Le padrone di casa, forti di 2 vittorie nelle prime 2 giornate contro Florentia (per 1-0) e San Marino (in trasferta, per 0-5), vogliono mantenere la testa della classifica prima della sosta, provando a staccare la concorrenza di Juventus e Fiorentina, appaiate a quota 6. Non solo punti: le ragazze allenate da mister Ganz sono desiderose di buone sensazioni anche in termini di prestazioni, non così brillanti sotto il profilo del gioco nelle prime 2 uscite di campionato. Le ospiti del Pink Bari, dal canto loro, arrivano a Milano con un bottino più magro racimolato fino ad ora: una vittoria di misura all’esordio per 1-0 contro il Napoli ed una sconfitta per 2-0 nella sfida della 2^ giornata contro la Roma, in trasferta. Sulla carta le favorite sono le ragazze allenate da mister Ganz, ma le ospiti pugliesi dirette da Cristina Mitola cercheranno di fare del loro meglio per strappare punti importanti fuori casa. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Milan e Pink Bari.