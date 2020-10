DIRETTA LIVE Atalanta Ajax: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Atalanta Ajax)

1′ – TEMPO

Diretta Live Atalanta Ajax: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini

AJAX (4-3-3) probabile formazione: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, D. Neres All.: Ten Hag.

Diretta Live Atalanta Ajax: la presentazione del match

Martedì 27 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno del Gruppo D di Champions League tra Atalanta Ajax. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo che per la prima volta ospita un match europeo. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

L’Atalanta si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive in campionato. La squadra di mister Gasperini, infatti, ha perso dapprima contro il Napoli al San Paolo per 4-1 e poi in casa contro la Sampdoria per 3-1. Nel mezzo, tuttavia, la bella vittoria all’esordio stagionale in Champions League contro il Midtjylland per 4-0. La Dea ha già raccolto tre punti in Europa e cerca il bis contro gli olandesi. L’Ajax, invece, si avvicina alla gara reduce dall’incredibile vittoria in campionato contro il VVV-Venlo per 13-o. In Champions, invece, gli olandesi hanno perso per 1-0 in casa contro il Liverpool.