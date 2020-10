DIRETTA LIVE Calciomercato: tutte le operazioni minuto per minuto, gong alle ore 20

Diretta Live Calciomercato

Martedì 1 settembre si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti per i club di tutta Europa. Il calciomercato è ormai agli sgoccioli e chiuderà ufficialmente alle ore 20 di questa sera, lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che risultano svincolati. Senza l’esplosione della pandemia il calciomercato estivo 2020 si sarebbe dovuto svolgere dal 1 luglio al 2 settembre, ma lo stop obbligato ha reso necessario modificare il periodo in cui sarà possibile acquistare e cedere calciatori. La sessione invernale del calciomercato 2020/2021, invece, inizierà il 4 gennaio 2021 e si concluderà l’1 febbraio 2021 sempre alle ore 20.

Quello 2020/2021 è stato sicuramente un calciomercato particolare e condizionato dal Covid, ma anche avvincente ed entusiasmante sotto molti punti di vista. I colpi di certo non sono mancati: da Hakimi e Vidal all’Inter a Kulusevski e Morata alla Juventus, passando per Osimhen al Napoli, Tonali al Milan, Miranchuk all’Atalanta, Pedro alla Roma, Bonaventura alla Fiorentina, Godin al Cagliari e tanti altri. Tanti club, tuttavia, sono chiamati a completare o puntellare la rosa e dovranno farlo proprio nell’ultimo giorno di calciomercato: c’è tempo, infatti, fino alle 20 di questa sera. Supernews fornirà ai propri lettori un live calciomercato minuto per minuto: tutti colpi di scena e le trattative last minute fino alla chiusura delle porte dell’Hotel Sheraton di Milano.