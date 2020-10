DIRETTA LIVE Catania Juve Stabia: cronaca e risultato in tempo reale

1′ TEMPO

Diretta Live Catania Juve Stabia: le probabili formazioni

Catania (3-5-2): Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri, Calapai, Izco, Vicente, Rosaia, Zanchi, Gatto, Sarao.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Codromaz, Troest, Allievi, Rizzo; Mastalli, Berardocco, Scaccabarozzi; Bubas, Romero, Golfo.

Diretta Live Catania Juve Stabia: la presentazione del match

Mercoledì 7 ottobre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania Juve Stabia. Le due compagini non si sfideranno allo Stadio Angelo Massimino di Catania, ma allo Stadio Angelino Nobile di Lentini, che ospita le partite interne della Sicula Leonzio.

Il Catania si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. Il Catania ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Paganese ed ha vinto per 1-0 in trasferta contro il Monopoli. Gli etnei hanno in questo modo recuperato i quattro punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva e, attualmente, sono a quota 0 punti in classifica. La Juve Stabia, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Le Vespe hanno perso in casa contro il Monopoli per 2-1 ed hanno vinto in trasferta contro la Vibonese per 1-0, decisivo un calcio di rigore del capitano Alessandro Mastalli.