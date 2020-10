DIRETTA LIVE Champions League: risultato e marcatori delle gare del 27 ottobre

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Champions League)

18.55 Shakhtar-Inter 0-0

18.55 Lokomotiv Mosca-Bayern 0-0

21.00 Atalanta-Ajax 0-0

21.00 Borussia M.-Real Madrid 0-0

21.00 Liverpool-Midtjylland 0-0

21.00 Atletico Madrid-Salisburgo 0-0

21.00 Marsiglia-Manchester City 0-0

21.00 Porto-Olympiacos 0-0

Diretta Live Champions League: il programma delle partite di oggi 27 ottobre

La Champions League torna in campo, ad appena una settimana di stanza dall’ultimo turno. Seconda giornata della massima competizione europea che riapre la stagione delle coppe secondo i protocolli anti Covid-19. Le prime squadre italiane a scendere in campo saranno Shakhtar Donetsk-Inter (ore 18:55) e Atalanta-Ajax (ore 21:00). Il match più importante è indubbiamente Juventus-Barcellona che si giocherà domani alle 21:00.

Inter, in cerca di riscatto dopo il pareggio interno all’esordio contro il Borussia Moenchengladbach: i nerazzurri di Conte giocheranno in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. Stasera tocca anche all’Atalanta: gli uomini di Gasperini, dopo la bella vittoria in Danimarca contro il Midtjylland, ospitano l’Ajax per cercare di mettere una seria ipoteca sul discorso qualificazione. Domani sera tocca a Juve e Lazio contro Barcellona e Club Brugge.

Telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Daniele Adani su Sky per l’Inter. Telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Massimo Ambrosini su Sky per l’Atalanta.

Diretta Live Champions League: la classifica delle italiane in campo oggi 27 ottobre

Girone B

Shakhtar Donetsk 3

Borussia M’Gladbach 1

Inter 1

Real Madrid 0

Girone D

Liverpool 3

Atalanta 3

Ajax 0

Midtjylland 0