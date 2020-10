DIRETTA LIVE Genoa Inter: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Genoa Inter)

1′ TEMPO

Diretta Live Genoa Inter: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Cyzborra; Pandev, Pjaca. All. Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; Martinez, Lukaku. All. Conte.

Diretta Live Genoa Inter: la presentazione del match

Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Genoa Inter. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Marassi di Genova. La sfida sarà aperta ad un massimo di 1000 spettatori, così come previsto dalle restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Genoa si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, il Grifone ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Verona, dopo la pesante sconfitta subita al San Paolo per mano del Napoli per 6-0. Inoltre, la maggior parte dei calciatori rossoblu risultati positivi al Covid nelle scorse settimane sono tornati a disposizione del tecnico Maran. L’Inter si avvicina alla gara dopo il pareggio in Champions League contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. In campionato, invece, i nerazzurri sono reduci da un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Lazio e Milan.