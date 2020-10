DIRETTA LIVE Inter Milan: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Inter Milan)

1′ TEMPO

Diretta Live Inter Milan: le formazioni ufficiali

INTER – (3-4-1-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

MILAN – (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Diretta Live Inter Milan: la presentazione del match

Sabato 17 ottobre, alle ore 18:00, andrà di scena il derby Inter Milan, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano, soltanto mille spettatori potranno assistere all’attesissima sfida a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus.

L’Inter si avvicina al match reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate di campionato. La squadra allenata da Antonio Conte, infatti, ha vinto all’esordio contro la Fiorentina e alla seconda giornata contro il Benevento in trasferta, ma è stata fermata dalla Lazio all’Olimpico sul risultato di 1-1. In grande spolvero per i nerazzurri la coppia offensiva Lukaku-Lautaro Martinez. Il Milan, invece, si avvicina al derby in programma questo pomeriggio a bottino pieno: tre vittorie su tre partite di campionato per la squadra di mister Pioli. I rossoneri sono a punteggio pieno ed hanno ritrovato Zlatan Ibrahimovic dopo la positività al Covid.