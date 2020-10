DIRETTA LIVE Juve Stabia Cavese: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia Cavese)

1′ TEMPO

Diretta Live Juve Stabia Cavese: le probabili formazioni

Le vespe di mister Padalino, orfane di Bentivegna, Cernigoi, Lia e Russo, dovrebbero puntare nuovamente sul 4-3-1-2: non si esclude un minimo di turnover dopo la partita di lunedì sera contro l’Avellino. Invece, la prova opaca contro la Viterbese, la squalifica di Russotto e il ritorno di Esposito tra i disponibili indurrà mister Modica a variare qualcosa nella formazione di partenza della Cavese

Juve Stabia (4-3-1-2): Tomei; Garattoni, Codromaz, Allievi, Rizzo; Mastalli, Bovo, Scaccabarozzi; Fantacci; Golfo, Romero. All.: Pasquale Padalino.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Cuccurullo, Vivacqua, Pompetti; De Paoli, Senesi Oviszach. All: Giacomo Modica

Diretta Live Juve Stabia Cavese: la presentazione del match

Giovedì 22 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Cavese. Il derby tra le due squadre campane si giocherà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Dopo quasi sei mesi dall’ultima volta, i tifosi tornano sugli spalti. L’impianto sportivo, infatti, sarà aperto a ben 900 spettatori, con tutte le precauzioni del caso.

La Juve Stabia si avvicina alla gara reduce dal pareggio del Partenio contro l’Avellino. Le Vespe hanno raccolto finora appena 7 punti, determinanti le vittorie contro Virtus Francavilla e Vibonese. La Cavese, invece, si avvicina al derby reduce dalla sconfitta in casa contro la Viterbese. Per gli aquilotti appena un punto conquistato finora, in virtù del pareggio a reti bianche contro la Paganese.