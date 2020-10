DIRETTA LIVE Juventus Barcellona: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Barcellona)

1′ – TEMPO

Diretta Live Juventus Barcellona: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All.: Pirlo.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. All.: Koeman.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

Diretta Live Juventus Barcellona: la presentazione del match

Mercoledì 28 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno della fase a gironi della Champions League tra Juventus Barcellona. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. Il match si disputerà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Juventus si avvicina al match reduce da una serie di tre pareggi consecutivi in campionato. Infatti, nelle gare contro Roma, Crotone e Verona i bianconeri hanno conquistato appena tre punti. In particolare, l’ultimo match contro il Verona è terminato 1-1: al gol di Favilli ha risposto per la Juventus Kulusevski. Buono, invece, l’esordio in Champions per Andrea Pirlo con la vittoria contro la Dinamo Kiev per 2-0 grazie ad una doppietta di Alvaro Morata. Il Barcellona, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla sconfitta nel “clasico” contro il Real Madrid per 3-1. Nel primo turno della massima competizione europea i blaugrana hanno superato gli ungheresi del Ferencvaros per 5-1.