DIRETTA LIVE Milan Roma: cronaca e risultato in tempo reale

1′ – TEMPO

Diretta Live Milan Roma: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

Diretta Live Milan Roma: la presentazione del match

Lunedì 26 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il posticipo valido per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Milan Roma. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano. Il match si svolgerà a porte chiuse viste le nuove restrizioni relative all’emergenza coronavirus.

Il Milan si avvicina alla sfida da primo in classifica e a punteggio pieno. La squadra guidata da mister Pioli è reduce dalla vittoria in Europa League per 3-1 contro il Celtic. In campionato, invece, i rossoneri hanno vinto nelle ultime due uscite stagionali contro Inter e Spezia. In particolare, la vittoria nel derby ha dato slancio e nuove consapevolezze alla squadra capitanata da Romagnoli. Il grande assente di questa sera sarà Gigio Donnarumma positivo al Covid19. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria in Europa League contro lo Young Boys per 2-1. In campionato i giallorossi sono reduci dalle vittorie contro Udinese e Benevento, rispettivamente per 1-0 in trasferta e per 5-2 in casa.