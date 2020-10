DIRETTA LIVE Milan Sparta Praga: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Milan Sparta Praga)

1′ – TEMPO

Diretta Live Milan Sparta Praga: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heka; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Travnik, Dockal, Pavelka; Vindheim, Julis, Moberg-Karlsson. All.: Kotal.

ARBITRO: Özkahya (Turchia).

Diretta Live Milan Sparta Praga: la presentazione del match

Giovedì 29 ottobre, alle ore 18:55, andrà di scena il match valido per il secondo turno della fase a gironi di Europa League tra Milan Sparta Praga. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà a porte chiuse viste le restrizioni introdotte a causa dell’emergenza coronavirus.

Il Milan si avvicina alla sfida reduce dal pareggio in campionato contro la Roma. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato contro la squadra di mister Fonseca per 3-3. Sugli scudi Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, e Leao, autore di ben due assist. In Europa League l’esordio del Milan è stato estremamente positivo: la squadra allenata da Pioli, infatti, ha vinto in trasferta contro il Celtic per 3-1. Il Milan è galvanizzato, inoltre, anche dalla vittoria nel derby per 2-1 dello scorso 17 ottobre. Lo Sparta Praga si avvicina al match reduce da una vittoria in campionato contro lo Jablonec per 2-1 e della sconfitta in Europa contro il Lilla per 4-1.