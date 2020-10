DIRETTA LIVE Real Sociedad Napoli: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Real Sociedad Napoli)

1′ – TEMPO

Diretta Live Real Sociedad Napoli: le probabili formazioni

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José. All: Alguacil

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. All: Gattuso

Arbitro: Pawson (Inghilterra).

Diretta Live Real Sociedad Napoli: la presentazione del match

Giovedì 29 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno dei gironi di Europa League tra Real Sociedad Napoli. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Municipal de Anoeta, nella città di San Sebastìan. Non ci sarà il pubblico ad assistere alla partita Real Sociedad Napoli. Il peggioramento della situazione sanitaria costringe il club spagnolo ad essere prudente e a fare un passo indietro nell’idea iniziale di accogliere i tifosi allo stadio.

Il Napoli si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in campionato contro il Benevento per 2-1: decisivi Petagna e Insigne che potrebbero trovare spazio anche questa sera. Invece, è partita male l’avventura in Europa League dei partenopei, sconfitti in casa per 1-0 all’esordio contro gli olandesi dell’AZ. Napoli, dunque, a caccia di punti. La Real Sociedad, invece, ha vinto in trasferta contro il Rijeka all’esordio in Europa League. Anche in campionato gli spagnoli sono reduci dalla vittoria per 4-1 contro l’Huesca.