DIRETTA LIVE Roma Benevento: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Roma Benevento)

1′ TEMPO

Diretta Live Roma Benevento: le formazioni ufficiali

I giallorossi di Fonseca cercano i tre punti e la prestazione convincente contro i ragazzi di Pippo Inzaghi, protagonisti di un buon avvio di campionato.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Diretta Live Roma Benevento: la presentazione del match

Domenica 18 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A tra Roma Benevento. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma, dinanzi ad un massimo di 1000 spettatori viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Roma si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle prime due giornate di campionato. I giallorossi, in particolare, hanno pareggiato per 2-2 contro la Juventus ed hanno vinto in trasferta contro l’Udinese per 1-0. Inoltre, alla squadra di mister Fonseca è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 3-0 alla prima giornata di campionato contro il Verona. Il Benevento si avvicina alla sfida, invece, reduce da una vittoria in Serie A contro il Bologna per 1-0. Ottimo avvio di stagione dei campani: già a quota 6 punti in appena tre giornate di campionato.