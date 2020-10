DIRETTA LIVE Serie D girone H: risultati e marcatori in tempo reale

Diretta Live Serie D girone H: risultati e marcatori minuto per minuto

15:00

Audace Cerignola- Francavilla 0-0

15:00

Bitonto – Molfetta Calcio 0-0

15:00

Brindisi – A.C.D. Nardo 0-0

15:00

Casarano – Citta di Fasano 0-0

15:00

Lavello – Portici 1906 0-0

15:00

Picerno – Altamura 0-0

15:00

Puteolana – Taranto 0-0

15:00

Real Aversa – Gravina 0-0

15:00

Sorrento – Fidelis Andria 0-0

Diretta Live Serie D girone H: il programma della terza giornata

La pausa nazionali ferma il campionato di Serie A e di Serie B. In campo, però, le compagini impegnate nei campionati minori del calcio italiano. Oggi, domenica 11 ottobre, infatti, si disputerà l’intera Serie C e le partite di tutti i gironi di Serie D. Non mancheranno, insomma, gol, emozioni e match di cartello. In particolare, il girone H di Serie D prevede incroci interessanti, tra squadre impegnate nella lotta promozione. Spiccano, soprattutto, le sfide tra Sorrento-Fidelis Andria, Picerno-Team Altamura, Casarano-Fasano e Puteolana-Taranto. Supernews fornirà ai propri lettori la diretta live Serie D girone H, attraverso un costante aggiornamento dei risultati provenienti da ogni campo e dei relativi marcatori.

Diretta Live Serie D girone H: la classifica

Brindisi 5

Casarano 4

Sorrento 4

Fidelis Andria 4

Team Altamura 4

AZ Picerno 4

Taranto 4

Francavilla 3

Puteolana 3

Molfetta 3*

Gravina 3

Audace Cerignola 2

Portici 1

Fasano 1

Lavello 0*

Nardò 0

Bitonto 0

Real Aversa 0

(* una partita in meno)