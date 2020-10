DIRETTA LIVE Sorteggi Europa League: le avversarie di Roma, Napoli e Milan

Con la disputa dei playoff si è delineato il quadro delle squadre partecipanti ai gironi dell’Europa League edizione 2020-21, con tre italiane: Milan, Napoli e Roma. Oggi alle ore 13:00 a Nyon il sorteggio per gli abbinamenti dei 12 gruppi da 4 squadre ciascuno. In totale, le squadre della fase a gironi saranno 48: 18 qualificate di diritto 21 vincitrici degli spareggi, 6 squadre sconfitte agli spareggi di Champions League, 3 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di Champions League.

Prima del sorteggio, le squadre verranno suddivise in quattro fasce in base al ranking coefficienti per club. In questa prima fase, nessuna squadra può giocare contro un club della propria federazione; la procedura completa verrà confermata prima della cerimonia. Napoli e Roma sono teste di serie, Milan in terza fascia. La finale di Europa League si giocherà il 26 maggio 2021 allo Gdańsk Stadium di Danzica in Polonia, impianto che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020.

La fase a gironi inizia ufficialmente con la prima giornata in programma il 22 ottobre. Nel giro di due settimane andranno in scena anche la seconda (29 ottobre) e la terza (5 novembre). Il 26 novembre si tornerà in campo per la quarta giornata, a seguire il fischio d’inizio previsto per 2 dicembre mentre l’ultimo appuntamento in calendario è per il 10 dicembre. Supernews fornirà ai propri lettori la diretta live sorteggi Europa League.

Diretta Live Sorteggi Europa League

(Clicca qui per aggiornare la diretta)

