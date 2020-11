DIRETTA LIVE Juve Stabia Bisceglie: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia Bisceglie)

1′- TEMPO

Diretta Live Juve Stabia Bisceglie: le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-4-3): Tomei; Troest, Allievi, Codromaz; Garattoni, Bovo, Vallocchia, Rizzo; Mastalli, Romero, Bubas. Allenatore: Padalino.

BISCEGLIE (3-4-3): Russo; Vona, Priola, De Marino; Pelliccia, Cittadino, Maimone, Tarantino; Padulano, Rocco, Mansour. Allenatore: Bucaro.

Diretta Live Juve Stabia Bisceglie: la presentazione del match

Domenica 1 Novembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Bisceglie. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita si giocherà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Juve Stabia si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, le Vespe hanno vinto per 2-0 in casa contro la Cavese ed hanno perso in trasferta al Bonolis contro il Teramo. Gialloblé attualmente a quota dieci punti in classifica, a meno otto dalla Ternana capolista. Il Bisceglie, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare stagionali. I pugliesi hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro la Viterbese ed hanno perso in casa per 1-0 contro la Cavese.