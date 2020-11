DIRETTA LIVE Juve Stabia Palermo: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la Diretta Live Juve Stabia Palermo)

1′ – TEMPO

Diretta Live Juve Stabia Palermo: le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Rizzo, Allievi, Codromaz, Garattoni; Berdacocco, Scaccabarozzi, Mastalli; Bubas, Romero, Orlando. All: Pasquale Padalino.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Broh, Martin, Odjer; Kanoutè, Rauti, Saraniti. All: Roberto Boscaglia.

L’arbitro di Juve Stabia-Palermo sarà Luigi Carella di Bari . Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Giulio Basile della sezione di Chieti. Quarto uomo Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

Diretta Live Juve Stabia Palermo: la presentazione del match

Giovedì 12 Novembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Palermo. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, le Vespe hanno vinto per 1-0 in casa contro il Bisceglie con gol decisivo di Tommaso Fantacci ed hanno perso al San Nicola contro il Bari per 2-0. Il Palermo, invece, si avvicina alla trasferta di Castellammare reduce da due pareggi nelle ultime due uscite stagionali. I rosanero, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro il Catanzaro e anche contro il Catania nel derby siciliano.