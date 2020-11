LIVE Juve Stabia Viterbese: cronaca e risultato in tempo reale

(Aggiorna qui la Diretta Live Juve Stabia Viterbese)

Diretta Live Juve Stabia Viterbese: le probabili formazioni

Juve Stabia (4-2-3-1): Tomei; Garattoni, Codromaz, Mulè, Rizzo; Berardocco, Scaccabarozzi; Orlando, Mastalli, Bubas; Romero. All: Pasquale Padalino.

Viterbese (4-4-2): Daga, Bianchi, De Santis, Mbende, Falbo; Bezziccheri, Bensaja, Salandria, Urso; Tounkara, Rossi. All: Taurino.

Diretta Live Juve Stabia Viterbese: la presentazione del match

Sabato 21 Novembre alle ore 15:00 andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Viterbese. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Partita a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Juve Stabia si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Le Vespe hanno perso in casa contro il Palermo per 2-1 ed hanno pareggiato in trasferta a Torre del Greco nel derby contro la Turris per 1-1. Gialloblé, quindi, a caccia di punti. La Viterbese, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. La squadra passata sotto la gestione di mister Taurino, ha perso in casa per 1-0 contro la Paganese ed ha pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Monopoli.