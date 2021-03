LIVE F1, GP Bahrain 2021 in tempo reale: la griglia di partenza (inizio ore 17.00)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP BAHRAIN 2021, 57 giri

Bahrain International Circuit, prima prova del Mondiale di F1

F1, GP Bahrain 2021: la griglia di partenza

La Red Bull ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP Bahrain (primo appuntamento stagionale), piazzando il neerlandese Max Verstappen davanti a tutti (quarta partenza al palo della carriera), con un vantaggio di quasi quattro decimi sulla Mercedes di Lewis Hamilton. In seconda fila abbiamo Valtteri Bottas, con la seconda Freccia d’Argento, e Charles Leclerc, che piazza un gran giro nel momento clou del Q3. Quinta e sesta posizione per Pierre Gasly, che conferma la bontà dell’AlphaTauri, e la McLaren di Daniel Ricciardo.

Completano la top-10 Lando Norris con la seconda McLaren, la Ferrari di Carlos Sainz, Fernando Alonso (ottimo rientro con l’Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin). Il compagno di team del canadese, il tedesco Sebastian Vettel, è la delusione di queste prove ufficiale con la diciottesima posizione.

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’28″997 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’29″385 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’29″586 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’29″678 – Q3

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’29″809 – Q3

6 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’29″927 – Q3

7 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’29″974 – Q3

8 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’30″215 – Q3

9 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’30″249 – Q3

10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’30″601 – Q3

11 – Sergio Pérez (Red Bull-Honda) – 1’30″659 – Q2

12 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’30″708 – Q2

13 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’31″203 – Q2

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’31″238 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’33″430 – Q2

16 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’31″724 – Q1

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’31″936 – Q1

18 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’32″056 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’32″449 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’33″273 – Q1

L’albo d’oro delle vittorie sul Bahrain International Circuit

Piloti

4 – Sebastian Vettel (Germania): 2012, 2013, 2017, 2018

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2014, 2015, 2019, 2020

3 – Fernando Alonso (Spagna): 2005, 2006, 2010

2 – Felipe Massa (Brasile): 2007, 2008

1 – Michael Schumacher (Germania): 2004

Jenson Button (Regno Unito): 2009

Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

6 – Ferrari: 2004, 2007, 2008, 2010, 2017, 2018

5 – Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2019, 2020

2 – Red Bull Racing: 2012, 2013

Renault: 2005, 2006

1 – Brawn GP: 2009

F1, GP Bahrain 2021: dove seguirlo in TV

