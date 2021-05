LIVE Allenatori Serie A notizie in tempo reale: Gattuso alla Fiorentina, intesa Juric-Toro. Conte verso l’addio

10.30 – SITUAZIONE DIFFICILE IN CASA INTER! I campioni d’Italia sono ad un bivio: la proprietà vuole un attivo di 80 mln da questa finestra di mercato, Conte non vuole cedere nessun top e punta a rinforzare ulteriormente i nerazzurri per continuare questo ciclo. Rottura tra le parti, si pensa ad una rescissione con buonuscita da 7 mln!

10.20 – ACCORDO JURIC – TORINO! Dopo l’esperienza con l’Hellas ecco Juric pronto ad una nuova sfida. Secondo il Corriere Granata il tecnico aveva già dato da tempo la sua parola a Cairo e firmerà un triennale da 2 milioni a salire con vari bonus: battuta la concorrenza di Cagliari e Fiorentina!

10.15 – LE CONFERME AVVENUTE IERI. Dopo Mourinho alla Roma, notizia che ha smosso tutti, ecco che Gattuso diventa il nuovo tecnico della Fiorentina. L’ormai ex tecnico partenopeo firma per un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 mln più bonus. Arrivata anche l’ufficialità di De Zerbi allo Shakhtar Donetsk!

Live Allenatori Serie A tutti gli aggiornamenti in tempo reale: ecco tutte le notizie dell’ultima ora.

Live Allenatori Serie A, il punto dopo la stagione

Erano anni che non si assisteva ad un Valzer di panchine così grande. Un effetto domino cominciato al termine dell’ultima giornata quando, alla fine delle partite, Aurelio De Laurentis confermava ciò che si vociferava da tempo ovvero l’addio di Rino Gattuso. Insieme a questo addio, anche Sassuolo e Verona sono stati costretti a cercare un nuovo allenatore visti gli addii rispettivamente di De Zerbi e Juric che chiudono il loro progetto per nuove esperienze. Iachini chiude il cerchio dei sostituiti mentre ci sono molte panchine che ballano. Inter e Juventus, su tutte, riflettono: Conte non vuole “indebolire” l’Inter e si va verso l’addio, i bianconeri valutano l’operato dell’attuale tecnico. Anche il Cagliari valuta la riconferma di Semplici, insomma nessuno sembra esser certo del suo posto.