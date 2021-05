LIVE Berrettini-Tsitsipas, risultato in tempo reale Internazionali Tennis Roma 2021: inizio ore 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(9) MATTEO BERRETTINI – (5) STEFANOS TSITSIPAS, 2° match sulla Grand Stand Arena non prima delle 12.00 (dopo Opelka-Karatsev)

Terzo turno Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)

Berrettini affronta Tsitsipas negli ottavi dell’Atp Roma 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°9), dopo aver sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’australiano John Millman, sfida Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale del Masters 1000 italiano. Il greco, n°5 del seeding, ha avuto la meglio sul croato Marin Cilic dopo il bye ricevuto all’esordio. Un solo precedente tra i due, a livello di tabellone principale, vinto dal tennista ellenico all’Australian Open 2019 (VIDEO); è saltata, invece, la sfida negli quarto turno dello Slam australiano 2021 (a causa ritiro dell’azzurro). Una sfida anche a livello di qualificazioni, all’US Open 2017, con Tsitsipas ancora una volta vincitore.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo nell’ultimo atto il russo Aslan Karatsev. Al 1000 di Madrid continua a far bene e raggiunge la finale, perdendo però contro il tedesco Alexander Zverev.

Il nativo di Atene ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, dove non supera la fase a gironi con la sua Grecia (vincendo i due singolari che ha giocato). Raggiunge poi la semifinale nello Slam australiano, ripetendo lo stesso percorso anche a Rotterdam (dove perde contro il russo Andrey Rublev, futuro vincitore). A Marsiglia non va oltre i quarti di finale, mentre ad Acapulco raggiunge la prima finale dell’anno ma perde contro Zverev. Chiude la prima parte di stagione sul cemento giocando nel Masters 1000 di Miami, fermandosi nei quarti. Partecipa poi al 1000 di Montecarlo, come primo torneo su terra battuta, ed ottiene il suo primo titolo in questa categoria; nell’atto conclusivo si prende la rivincita su Rublev.

Nel successivo torneo di Barcellona raggiunge nuovamente la finale ma si arrende allo spagnolo Rafael Nadal, mentre nel successivo 1000 di Madrid non va oltre il terzo turno.

Berrettini – Tsitsipas: i precedenti

Australian Open 2021 – Cemento – Quarto turno – TSITSIPAS vs Berrettini W/O

Australian Open 2019 – Cemento – Primo turno – TSITSIPAS b. Berrettini 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4)

Berrettini – Tsitsipas, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. In questa occasione sarà disponibile anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetplay.mediaset.it e sportmediaset.it).