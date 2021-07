Calciomercato Serie D Live: Tavano lascia i dilettanti

14/07 18:42 – Il Calciomercato Serie D fatica a decollare, le società sono più interessate ai rinnovi e ad eventuali ripescaggi. Al momento sono da segnalare il ritorno di Federico Sevieri al Cynthialbalonga; l’ingaggio del promettente attaccante Enrico Oviszach da parte della Polisportiva Santa Maria; il colpo del Siena che ha preso a titolo definitivo il bomber Giovanni Ricciardo dal Seregno.

14/07 18:00 – Sono ben 8 i club che hanno presentato domanda di ripescaggio al campionato di Serie D 2021/2022. A comunicarlo è il Dipartimento Interregionale, il quale rende noto i nomi delle società: Borgosesia, Brindisi, Giugliano, Grassina, Marignanese, Nola, Tritium e Vado. Tocca ora alla Co.Vi.So.D a esaminare le richieste e comunicare l’esito entro il 16 luglio. In caso di parere positivo, i club verranno inseriti nell’apposita graduatoria, stilata dal Dipartimento Interregionale, per l’eventuale completamento dell’organico del prossimo campionato. Al contrario, in caso di parere negativo, le società possono presentare ricorso entro le ore 14 del 20 luglio.

14/07 16:30 – Sarà Giuseppe Ferazzoli a sedersi sulla calda panchina della Cavese. All’ex tecnico del Gelbison tocca l’arduo compito di ricostruire una piazza e riportare velocemente la squadra in Serie C.

14/07 15:20 – Massimo Agovino è il nuovo allenatore dell’Afragolese 1944. La compagine campana promossa quest’anno in Serie D, è fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti Campania.

14/07 09:00 – Francesco Tavano dopo 1 anno in Serie D con la maglia del Prato in cui ha realizzato 12 gol, lascia il campionato dilettantistico e firma con il Ponsacco, squadra retrocessa quest’anno in Eccellenza – Toscana.