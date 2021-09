Live Serie A: Sassuolo – Torino, ostacolo granata per Dionisi

Live Serie A: Sassuolo – Torino

Stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore

Calcio d’inizio ore 20:45

FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

LIVE SERIE A: PRE-PARTITA DI SASSUOLO – TORINO

La squadra di casa è un ancora un cantiere aperto. La mano del nuovo allenatore, Dionisi, inizia a vedersi e di fronte al proprio pubblico i neroverdi vogliono recuperare i punti persi all’Olimpico con la Roma. Di contro, la squadra di Juric dopo due sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina, è risorta con un netto 4 a 0 rifilato alla Salernitana.

I padroni di casa possono schierare la formazione tipo, unici assenti sono Obiang e Romagna. In difesa Rogerio è preferito a Kyriakopoulos mentre sulla mediana dovrebbero essere confermati Frattesi e Maxime Lopez. Unico dubbio per Dionisi riguarda il reparto offensivo dove Raspadori dopo aver recuperato da un affaticamento muscolare, sembra favorito su Scamacca.

Maggiori grattacapi per Juric. L’allenatore del Torino dovrà fare a meno di Belotti e Zaza. A supporto dell’unica punta, Sanabria, scenderanno in campo Brekalo e Linetty. Problemi anche in difesa dove Izzo non ha recuperato dall’infortunio.

Per i principali bookmakers il Sassuolo è nettamente favorito, la vittoria degli ospiti è data a 4.33.