DIRETTA LIVE Serie D Casertana-Gravina: cronaca e risultato in tempo reale

1′ – TEMPO

Live Casertana-Gravina: le probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3) – Trapani; Tufano, Rainone, Pambianchi, Monti; Vacca, Vicente, Chinappi; Cusumano, Favetta, Mansour.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

GRAVINA (4-4-2) – Maniglio; Di Modugno, Sgambati, Scalera, Luongo; Scalisi, Tuninetti, Giglio, Chiaradia; Tommasone, Lautaro.

Allenatore: Summa.

ARBITRO: Stefan Arnaut della sezione di Padova

Assistente 1: Marco D’Ottavio della sezione di Roma 2

Assistente 2: Emilio Giulio Leonardi della sezione di Ostia Lido

Live Casertana-Gravina: ora e luogo del match

Mercoledì 20 ottobre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie D girone H tra Casertana-Gravina. Le due compagini si sfideranno allo stadio Alberto Pinto di Caserta. Secondo le norme attualmente in vigore, l’impianto sportivo ospiterà un massimo di tifosi pari al 75% della capienza totale.

Live Casertana-Gravina: come arrivano le due squadre

La Casertana si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in campionato. I falchetti, infatti, hanno vinto in casa contro il Casarano per 1-0 ed hanno vinto anche in trasferta contro il Nardò per 2-1. Il Gravina, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi hanno perso in trasferta contro la Nocerina per 2-1 ed hanno perso anche in casa per 1-0 contro l’Audace Cerignola.