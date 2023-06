LIVE Lecce-Fiorentina Finale Primavera TIM: formazioni ufficiali dell’incontro

LIVE Lecce-Fiorentina Primavera 0-0

FINALE Primavera 1 TIM – Mapei Stadium-Città del Tricolore (Reggio Emilia)



20.12 – Dirige la Finale del Campionato Primavera 1 TIM tra Lecce-Fiorentina il sign. Mario Saia di Palermo, coadiuvato dai sign. Pragliola di Terni e Valente di Roma 2. IV ufficiale il sign. Delrio di Reggio Emilia.

19.56 – FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: Martinelli, Lucchesi, Capasso, Amatucci, Di Stefano, Berti, Krastev, Nardi, Kayode, Comuzzo, Harder. A disp: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Sene, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini,Vigiani, Mendoza, Toci, Ievoli, Gentile

19.55 – FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa, Vulturar, Berisha, Dorgu, Munoz, McJannet, Corfitzen. A disp: Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Bruhn, Samek, Bruns, Gueddar, Daka, Reis Nikko, Minerva, Borgo, Hegland Bo, Kljun, Davis

19.45 – Buonasera dal Mapei Stadium di Reggio Emilia e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Fiorentina, match valevole come Finale del campionato Primavera 1 TIMVISION. Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-gara. Tra poco le formazioni ufficiali.

CRONACA PARTITA

Venerdì 09 giugno 2023, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la Finale della Fase finale del campionato Primavera 1 TIM tra Lecce e Fiorentina. Le due compagini si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia e la partita si terrà a porte aperte davanti al folto pubblico presente allo stadio.



LIVE Lecce-Fiorentina, presentazione Finale Primavera TIM 2022-23

Il Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023 è arrivato al suo atto conclusivo, che decreterà la squadra Campione d’Italia. A sfidarsi sul campo del “Mapei Stadium – Città del Tricolore” saranno il Lecce di Federico Coppitelli e la Fiorentina di Alberto Aquilani.Ma come arrivano le due squadre a questa finale?

I salentini sono arrivati alla Finale dopo essere arrivati primi nella stagione regolare con 65 punti conquistati e la miglior difesa del torneo. Nella Fase Finale i giallorossi si sono imposti contro il Sassuolo 2-1 in rimonta grazie alle reti di Burnete e Corfitzen. La Fiorentina, terza nella regular season, nella Fase Finale ha prima eliminato la Roma al primo turno, poi ha superato il Torino 1-0 con gol di Kayode.

Le probabili formazioni dell’incontro

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgiu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa. All.: Coppitelli

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Di Stefano; Sene. All.: Aquilani