MotoGP 2020, cancellate Argentina, Thailandia e Malesia. A fine novembre un nuovo GP

La pandemia da nuovo Coronavirus ha costretto Fim e Dorna a cancellare in modo definitivo dal tabellone delle gare i tre GP fuori di confini europei: Argentina, Thailandia e Malesia. Ma in questo quadro dovrebbe essere aggiunta una gara da disputare il 22 novembre. Quest’ultima gara chiuderà la stagione 2020 del Motomondiale. È molto probabile che verrà selezionato il circuito portoghese di Portimao.

Nuove cancellazioni per il calendario MotoGP 2020

proseguono le modifiche al calendario della MotoGP 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Oggi, 31 luglio, la Federazione internazionale (Fim) e Dorna hanno comunicato la cancellazione dei Gran Premi di Argentina, Thailandia (contratto allungato fino al 2026) e Malesia. Queste tre prove inizialmente erano state rinviate nella speranza di recuperarle in autunno. La situazione sanitaria dei Paesi in questione, però, non consente lo svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza. E pertanto è stata decisa la loro cancellazione.

22 Novembre un Gran Premio da definire

All’interno di questo quadro complicato per la stagione 2020 del Motomondiale è che il calendario si arricchirà di un appuntamento che troverà la sua collocazione nell’ultima data utile della stagione, proprio dopo il GP di Valencia, tra il 20 e il 22 novembre. Questo Gran Premio ancora da definire per la location, diventerà la gara che chiuderà la stagione. La scelta della località sarà annunciata, a quanto noto oggi, il 10 agosto. Ci sono elevate probabilità che il tracciato prescelto sarà quello del circuito portoghese di Portimao.

Il calendario del Motomondiale 2020 aggiornato:

9 agosto – Rep. Ceca (Brno)

16 agosto – Austria (Zeltweg)

23 agosto – Stiria (Zeltweg)

13 settembre – San Marino (Misano)

20 settembre – E. Romagna (Misano)

27 settembre – Catalogna

11 ottobre – Francia (Le Mans)

18 ottobre – Aragon (Spagna)

25 ottobre – Aragon (Spagna)

8 novembre – Valencia (Europa)

15 novembre – Com. Valenciana (Valencia)

22 novembre – da definire