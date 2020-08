MotoGp 2020, GP d’Austria al Red Bull Ring di Spielberg: ecco tutti gli orari per seguire la diretta

Il Motomondiale 2020 ha lasciato il circuito di Brno per arrivare in Austria sul Red Bull Ring di Spielberg. Il circuito austriaco ospiterà, infatti, il Gran Premio di Ferragosto, che si preannunci già spettacolare. Dopo un predominio Yamaha a Jerez, a sul tracciato della Repubblica Ceca Fabio Quartararo ha avuto alcuni problemi con le gomme Michelin. Mentre, allo stato attuale resta indeterminata la situazione del team di Borgo Panigale, con i piloti ufficiali in difficoltà, mentre Zarco è salito sul podio. Invece, il team austriaco KTM ha vinto la sua prima gara e tenterà sicuramente di fare bella figura sulla pista di casa.

Pertanto, in attesa del semaforo per la gara di domenica, i motori della passione si stanno scaldando. E tutti gli appassionati della MotoGp e delle due ruote potranno seguire in diretta (e anche in differita) le gare del GP di Austria. In diretta su SKY, Dazn e in differita su TV8.

MotoGP 2020, Gran Premio d’Austria: diretta su SKY e DAZN

Venerdì 14 agosto 2020

ore 09:00 – FP 1 Moto3

ore 09:55 – FP 1 MotoGP

ore 10:55 – FP 1 Moto2

ore 13:10 – FP 2 Moto3

ore 14:05 – FP 2 MotoGP

ore 15:05 – FP 2 Moto2

Sabato 15 agosto 2020

ore 09:00 – FP 3 Moto3

ore 09:55 – FP 3 MotoGP

ore 10:55 – FP 3 Moto2

ore 12:35 – QP Moto3

ore 13:30 – FP 4 MotoGP

ore 14:10 – QP MotoGP

ore 15:05 – QP Moto2

Domenica 16 agosto 2020 (Gare)

ore 8:20 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 11:00 – gara Moto3

ore 12:20 – gara Moto2

ore 14:00 – gara MotoGP

MotoGP 2020, Gran Premio d’Austria: in differita su TV8

Sabato 15 agosto 2020

ore 15:30 sintesi QP Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 16 agosto 2020 (Gare)

ore 13:45 – gara Moto3

ore 15:00 – gara Moto2

ore 16:30 – gara MotoGP